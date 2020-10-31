Названы самые популярные кроссоверы в России

Алексей Вольцев

Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Лидером в сегменте стала компания Hyundai, реализовавшая около 73 тысяч автомобилей. Второе место досталось Renault (47,5 тысячи машин) и KIA (47 тысяч). В пятерку лидеров вошли также японские бренды Toyota и Nissan с 41,5 и 40,5 тысячами проданных автомобилей соответственно.

Далее расположились Volkswagen (27,9 тысячи кроссоверов), Lada (22,8 тысячи), Skoda (22,4 тысячи), BMW (21,2 тысячи) и Mitsubishi (18,5 тысячи).

С января по сентябрь в России продали около полумиллиона новых кроссоверов и внедорожников. На этот тип кузова пришлось 48% всех продаж легковых автомобилей в стране.