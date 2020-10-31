Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"
На пресс-конференции корреспондент CNN спросил его, "почему так много оппонентов президента Путина застрелены или отравлены".
"Много вещей происходит в мире. Людей убивают, в том числе политиков. Так или иначе, никто огульно не обвиняет лидера той страны, где политика убивают, в том, что этот лидер отдал приказ совершить то или иное убийство. <...> Для меня даже намек на то, что президент Путин стоит за приказом или указанием убить того или иного человека, является оскорблением", — сказал Небензя.
По словам дипломата, "даже предположить такое просто невозможно, невообразимо".
"Но мы слышим много таких вещей. Широкая общественность инфицирована, к сожалению, этим вирусом и может легко поверить, читая New York Times день за днем, будто бы президент Путин проводит закрытые встречи по четвергам для того, чтобы выбрать кого-то своей целью. Это такая чушь, что она даже не достойна комментирования. Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США", — указал постпред.
Однако, подобные заявления появляются в серьезных СМИ, в частности американских, с сожалением констатировал Небензя. По его мнению, современный мир можно охарактеризовать девизом "Мир после правды".