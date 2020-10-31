Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа «на помойку»

Лидия Мартынова

Берлинский филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо символически отправил «на свалку» президента США Дональда Трампа.

С этой целью, фигуру Трампа, которая ранее являлась частью экспозиции вместе с Рональдом Рейганом и Бараком Обамой, переместили в имитированный мусорный контейнер.

Соответствующий снимок и ролик были опубликованы на странице организации в Instagram. В музее отметили, что подобная акция носит символический характер в преддверии выборов главы государства в США.

«Мы, музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа», — пояснила представительница филиала.

При этом сотрудники музея совершенно уверены в том, что Трамп проиграет выборы и «уступит место следующему президенту». Пока же все желающие могут полюбоваться картиной «падения» Трампа до воскресенья включительно.

На самом мусорном баке можно разглядеть надпись, которая пародирует главный слоган избирательной кампании Трампа: «Выбросьте Трампа, сделайте Америку снова великой».

Также в мусорке оказались и широко известные фразы действующего президента: «Фейковые новости», «вы уволены» и «я люблю Берлин».

Между тем, в настоящий момент предсказать итоги американских выборов невозможно. Определенно можно лишь констатировать, что они станут самыми дорогими за всю историю страны. При этом многие жители США ждут их с тревогой и страхом.

Как сообщало ИА Newstes в ожидании грядущего гражданского противостояния американцы массово скупают оружие, заколачивают окна домов и витрины магазинов фанерой.