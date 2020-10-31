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Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа «на помойку»

Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа «на помойку»

Берлинский филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо символически отправил «на свалку» президента США Дональда Трампа.

С этой целью, фигуру Трампа, которая ранее являлась частью экспозиции вместе с Рональдом Рейганом и Бараком Обамой, переместили в имитированный мусорный контейнер.

Соответствующий снимок и ролик были опубликованы на странице организации в Instagram. В музее отметили, что подобная акция носит символический характер в преддверии выборов главы государства в США.

«Мы, музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа», — пояснила представительница филиала.

При этом сотрудники музея совершенно уверены в том, что Трамп проиграет выборы и «уступит место следующему президенту». Пока же все желающие могут полюбоваться картиной «падения» Трампа до воскресенья включительно.

На самом мусорном баке можно разглядеть надпись, которая пародирует главный слоган избирательной кампании Трампа: «Выбросьте Трампа, сделайте Америку снова великой».

Также в мусорке оказались и широко известные фразы действующего президента: «Фейковые новости», «вы уволены» и «я люблю Берлин».

Между тем, в настоящий момент предсказать итоги американских выборов невозможно. Определенно можно лишь констатировать, что они станут самыми дорогими за всю историю страны. При этом многие жители США ждут их с тревогой и страхом.

Как сообщало ИА Newstes в ожидании грядущего гражданского противостояния американцы массово скупают оружие, заколачивают окна домов и витрины магазинов фанерой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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