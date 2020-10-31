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Онлайн-интенсив для наставников Олимпиады Кружкового движения НТИ пройдёт в ноябре

Онлайн-интенсив для наставников Олимпиады Кружкового движения НТИ пройдёт в ноябре

Завершается приём заявок на участие в федеральном интенсиве Олимпиады Кружкового движения НТИ «Академия наставников». 

К участию приглашаются наставники кружков, которые планируют сопровождать свои команды, учителя физики, информатики, математики, биологии, химии и географии, которые хотели бы стать наставниками, а также преподаватели вузов.

Онлайн-курс пройдет 11–13 ноября. Педагоги узнают об особенностях Олимпиады Кружкового движения НТИ, её методиках и технологии проведения, получат информацию о подготовке команд, изучат методические материалы, смогут самостоятельно выстроить дорожные карты и разработать мероприятие для подготовки к финалу соревнований.

Курс для педагогов проводится совместно с Фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив.

Минпросвещения России уделяет особое внимание профессиональному росту педагогов, получению новых знаний и компетенций, в том числе в сфере информационных технологий и естественно-научных дисциплин.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, учёных, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Мероприятия Кружкового движения НТИ проводятся при поддержке Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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Онлайн-интенсив для наставников Олимпиады Кружкового движения НТИ пройдёт в ноябре
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