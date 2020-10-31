Опасный вред просроченных продуктов

Лидия Мартынова

Любой человек будет утверждать, что никогда не употребляет просроченные продукты. Но, это, конечно же, не так. Даже если вы в магазине внимательно смотрите сроки, то дома, когда продукты стоят в холодильнике — как вы определяете — не пора ли выбросить сметану или другой продукт? Правильно, на вкус и на запах. Сроки на банке никто уже не смотрит, к тому же у распечатанного продукта срок годности сразу сокращается.

Чем грозит организму употребление просроченного продукта? Ведь кажется, что ничего не случится, если продукт не потерял свои вкусовые качества или в процессе приготовления подвергался термической обработке. Но это не совсем так.

Молоко, это чуть ли не самый опасный продукт. Оно быстрее всех остальных продуктов портится, но многие хозяйки считают, что нет в этом никакого вреда — одна польза. Ведь кисломолочные продукты тоже полезны.





На самом деле, наравне с полезными бифидобактериями, в молоке образуются, причем очень быстрыми темпами, различные микробы. В их число входят и стафилококки.

Если срок молока подошел, то не давайте ему закваситься самостоятельно, добавьте уже готовую сметану или кефир, в которых есть полезные бактерии.

Очень опасным становится сливочное масло, после того, как истек срок годности. И дело совсем не в образовании вредных микробов. Дело в том, что от контакта с воздухом и светом масло окисляется. Процесс окисления провоцирует образование и накопление токсинов, которые могут привести к серьезному отравлению.

Большую опасность представляют и мясные продукты. Они, после истечения срока годности просто кишат различными вредными бактериями. Но испортить мясо можно и до окончания срока годности. Вернее, сами того не зная мы приближаем этот срок. Частенько хозяйки, принеся мясо с рынка или магазина, моют его и кладут в холодильник до поры, до времени. Мясо после мытья пускает сок, а уж в этом соке моментально заводятся опасные бактерии.

А вот просроченные консервы, причем не только рыбные, но и грибные или овощные, могут стать причиной ботулизма — заболевание, которое очень опасно для человека. Больше всего риска именно в домашних консервах, так как они не проходят настолько сильную термическую обработку. Так что, если срок грибочкам подошел, то лучше от них избавиться, а не пытаться все съесть, «пока окончательно не пропало».

Просроченный продукт и есть просроченный. Не нужно рисковать здоровьем и надеяться, что вас — то пронесет.