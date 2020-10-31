Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко оценили в Совете Европы

Влада Некрасова

В России за последнюю неделю число образовательных организаций, закрытых на карантин, сократилось с 0,3% до 0,1%. Об этом на конференции министров образования Совета Европы сообщил первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Положительной динамики удалось достичь благодаря мерам, рекомендованным Роспотребнадзором. Важную роль сыграла также оперативность принятия решений в регионах и ежедневный мониторинг, который проводит Минпросвещения России. Некоторые классы переводят на дистанционное обучение, исходя из эпидемиологической обстановки, однако массового закрытия школ нет.

В рамках конференции Совета Европы Дмитрий Глушко поделился с коллегами из других стран наработками российского министерства в области организации учебного процесса в связи с пандемией. С марта 2020 года работают круглосуточные горячие линии по вопросам методической поддержки учителей, родителей, директоров школ, студентов СПО, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. На официальном сайте Министерства создан специализированный раздел, помогающий организовать обучение на дому с использованием дистанционных технологий. 500 тысяч детей и 23 тысячи учителей на безвозмездной основе получили компьютеры и доступ к Интернету. В помощь старшеклассникам по подготовке к выпускным экзаменам на Общественном телевидении России была запущена ежедневная трансляция уроков. За время пандемии в системе среднего профобразования в дистанционном формате была проведена подготовка и оценка результатов по 32 компетенциям, а также переобучение 25 тысяч граждан старше 50 лет.

Также Минпросвещения России оказывает помощь людям, чья трудовая деятельность пострадала из-за эпидемиологической ситуации, предоставляя возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда. В программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян участвуют все регионы. Занятия проходят на базе колледжей, оснащённых в соответствии с современными международными стандартами. Всего до конца 2020 года планируется обучить 110 тысяч граждан.

«Благодаря совокупности предпринятых мер весной этого года нам удалось помочь и поддержать тех, кто особенно в этом нуждался, – учителей, детей и родителей. Безусловно, мы считаем, что школа не может полностью перейти на формат онлайн-обучения, так как учёба – это также процесс общения и воспитания через общение. Но было бы неправильно не использовать тот опыт, который нам удалось вынести из этой трудной ситуации», – подчеркнул Дмитрий Глушко.

В настоящее время Минпросвещения России ведётся работа по созданию цифровой образовательной среды – единой информационной системы, которая представляет собой совокупность программного, технического обеспечения, образовательного контента, дистанционных образовательных технологий. Это оснащение образовательных организаций материально-технической базой и инфраструктурой, коммуникационные сервисы и библиотека образовательного контента.

2020 год – год председательства Греции в Комитете министров Совета Европы. Заместитель министра образования и по делам религии Греции София Захараки отметила хорошую статистику в России и поблагодарила российскую сторону за вклад в создание безопасных условий для получения детьми качественного образования.

Менее чем год назад на Конференции министров образования стран-членов Совета Европы, которая состоялась 26 ноября 2019 года под председательством Франции, была принята Декларация о намерении учредить Историческую обсерваторию – международную структуру, которая будет изучать состояние преподавания истории в странах Европы и противодействовать её искажению. Участники Конференции обсудили ход реализации проекта и наметили дальнейшие шаги. Минпросвещения РФ планирует возглавить работу на данном направлении от российской стороны.