Останемся сами против агрессии Кремля: Кулеба рассказал, чем опасны для страны решения КСУ

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования могут не только повлиять на безвизовый режим с ЕС, но и отвернут от Украины союзников, которые поддерживают страну против агрессии Российской Федерации.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля, с которыми у нас самые большие реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с российской агрессией», — сказал министр.

Особо Дмитрий Кулеба остановится на возможности потери Украиной безвиза: пока что он защищен, но если не будет найдено системное решение той проблемы, которую создал Конституционный суд, то «все проблемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии».

«Мы вчера временные решения приняли для того, чтобы спасти ситуацию — вчера благодаря его (президента) решимости мы смогли погасить пожар, который пылал во многих столицах из-за решения Конституционного суда», — добавил глава МИД.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу. 30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что к скандальному решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Фото: news.liga.net