Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"

Лидия Мартынова

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки, исключили из партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пятницу в челябинском региональном отделении ЕР.

"Да, Тефтелева исключили из партии. Данное решение принято на заседании президиума регионального политсовета", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что согласно уставу партии, если в отношении члена партии возбуждается уголовное дело, то его членство в партии приостанавливается, если по нему выносится обвинительный приговор – то человек исключается из партии.

Судом Центрального района Челябинска Тефтелеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.