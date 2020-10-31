Почему желтеют листья огурцов и что можно сделать?

Анастасия Иванова

Случается, что листья огурцов начинают вянуть и желтеть без видимой на то причины. Вроде бы и уход за грядкой организован хороший, и проведены все обработки, но огурцы все равно желтеют. В чем же может быть проблема?

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Нехватка света

Если желтизна начала появляться на нижних листьях плетей, значит растения испытывают нехватку света. Может быть, огурцам не хватает пространства, и поэтому проходит сквозь заросли мало света.

Такое пожелтение не принесет вреда огуречной грядке. Необходимо лишь только удалить пожелтевшую листву.

Режим поливов

Огурцы очень любят воду. Но при этом совершенно не выносят излишней сырости. В средней полосе огуречную грядку необходимо поливать три раза в неделю. В жаркую погоду огурцы поливают каждый день.

Расходовать воды следует столько, чтобы корни промокали полностью. Если растения будут испытывать нехватку влаги, они начнут сохнуть, и первым делом начнут желтеть листья.

Но желтизна может появиться и из-за продолжительных дождей. Излишняя сырость вызывает загнивание корней, и на листьях в первую очередь появляется желтизна.

Вредители

Частенько на огуречные грядки нападают белокрылка и паутинный клещик. Эти насекомые высасывают сок из растений. Первый симптом, что огурцы атаковали вредители – это пожелтение листьев.

Бороться с насекомыми надо обязательно, иначе вся грядка может пропасть. Можно использовать как народные средства, так и химические препараты.





Удобрения

Иногда листья на огурцах начинают желтеть из-за нехватки питания. Главное – понять, какого именно вещества не хватает растениям. Определить дефицит определенного вещества можно по листьям:

Возраст грядки

Если пожелтели верхние листья на плетях, не хватает меди;Если подсыхает край листа, не хватает магния и калия;Если появились темные прожилки, растения испытывают дефицит марганца и железа.

Все растения увядают, и поэтому в конце сезона первым делом начинают желтеть листья. Листва стареет и грубеет, а потом желтеет и засыхает.

Решение проблемы

Решив посеять огурцы, очень важно соблюсти севооборот, чтобы растения были здоровыми и дольше плодоносили. Нельзя сажать огурцы после кабачков, так как у этих культур одинаковые болезни.

Важно научиться правильно поливать огурцы, которые любят регулярный и обильный полив. Если нет возможности поливать грядку своевременно, кусты надо мульчировать, чтобы задержать испарение влаги из почвы.

Обязательно огуречную грядку следует вовремя подкармливать, иначе растения будут жилыми и будут давать мало плодов. Отличная подкормка – это зола, которой никогда не будет много на огороде. Любят огурцы и подпитку настоями зеленой травы.

Необходима и профилактика появления болезней. Здесь можно использовать народные средства. Можно в 10 л воды растворить 1 л молока, 30 капель йода и 20 г стружки стирального мыла. этим раствором опрыскивают плети по листу.