Полнолуние в Тельце 31 октября 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Полнолуния считают одними из самых опасных дней лунного цикла. В ноябре нас ждет вторая полная Луна 31 октября. Эксперты рассказали, что в этот день можно делать, а что нельзя.

Стоит сразу отметить, что это будет не простая полная Луна. Второе Полнолуние за месяц называется голубой Луной. Это будет довольно опасный и непредсказуемый день. Тем не менее, он может нас очень многому научить. Старайтесь быть сдержанными, следуя шести советам буддистских монахов о том, как оставаться спокойными.

Что можно делать 31 октября

Несмотря на избыток негативной энергии, астрологи отмечают, что 31 числа можно и даже нужно будет доверять своей интуиции. Шестое чувство поможет преодолеть препятствия и найти выход из сложной ситуации.

На полной Луне в Тельце можно заниматься домашними делами. Многие считают, что в Полнолуние лучше не убираться, и будут правы. Но речь идет не о генеральной уборке, а о плановом наведении порядка в доме и на рабочем месте.

Когда полная Луна излучает энергию под влиянием стихии Земли, можно строить долгосрочные планы на будущее. Лучше не зацикливаться на прошлом.

В этот день можно и нужно будет отдыхать от тяжелой работы. Нужно релаксировать, заниматься любимыми делами, проводить время в спокойной обстановке. Чтобы правильно отдохнуть, можно воспользоваться простыми бытовыми секретами.

Что нельзя делать 31 октября

В период голубой Луны нельзя доверять окружающим. Это первый и самый важный запрет. Если кто-то начнет уговаривать вас принять участие в авантюре — отказывайтесь.

Нельзя переутомляться. В Полнолуние астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не заниматься спортом, не поднимать тяжести. Тяжелые нагрузки лучше заменить на прогулки на свежем воздухе.

На полной Луне нельзя рисковать, потому что ночное светило поддерживает хаос, а не порядок. Во время пребывания в Тельце ситуация не настолько безнадежная, но лучше не испытывать судьбу на прочность.

Нельзя слепо следовать советам окружающих. Полнолуние — время расцвета хитрости и обмана. Не исключено, что самые близкие друзья и знакомые будут давать заведомо неправильные советы. Лучше выслушать их, но сделать всё по-своему, чтобы не провоцировать скандалы и ссоры.

Нельзя демонстрировать свою агрессию и злость. Люди будут крайне вспыльчивыми в последний день октября, так что постарайтесь не давать им повода для повышения голоса. Будьте проще и не зацикливайтесь на плохом.