Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России

Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России

Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России
Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ не идет, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

Ранее он не исключил, что на консультациях будет обсуждаться запрос о предоставлении Россией военной помощи Армении.

"Речь идет об обращении к президенту РФ, ссылаясь на наш двусторонний договор", - заявил посол, отвечая на вопрос, касается ли обращение Еревана ОДКБ или речь идет о двустороннем формате.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха
В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха
Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России
Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России
Полнолуние в Тельце 31 октября 2020 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние в Тельце 31 октября 2020 года: что можно делать и что
В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике
В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике
NASA опубликовало жуткие звуки северного сияния Юпитера
NASA опубликовало жуткие звуки северного сияния Юпитера
Битва платьев: Тина Кунаки против Леони Ханне
Битва платьев: Тина Кунаки против Леони Ханне
Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн
Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн
Радикализация белорусских протестов — закономерность или провокация?
Радикализация белорусских протестов — закономерность или провокация?
Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"
Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой
Как и почему Грузия за один месяц увеличила свой долг на 620 млн долларов?
Как и почему Грузия за один месяц увеличила свой долг на 620 млн
У переболевших Covid-19 может развиться посттравматический стресс — врач
У переболевших Covid-19 может развиться посттравматический стресс —
Бьюти-дайджест: от Марион Котийяр в рекламе до вибратора от Лили Аллен
Бьюти-дайджест: от Марион Котийяр в рекламе до вибратора от Лили Аллен

Топ на сегодня

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение контактов
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Рекомендации при покупке ювелирных украшений
Рекомендации при покупке ювелирных украшений

Еще по теме

Глава Минобороны Армении заявил, что откажется от поста генсека ОДКБ
Армения не собирается выходить из ОДКБ
В Военной академии Генштаба открыли Памятник маршалу Баграмяну
Посол Армении: Ереван подтверждает стратегический альянс с Москвой