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Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"

Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что пандемия коронавируса нового типа "заканчивается", сообщает издание Globo.

В своей речи президент также упомянул губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него есть разногласия по поводу вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

"Пандемия заканчивается, я думаю, что он (Дориа – ред.) хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: "все кончено благодаря моей вакцине", понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно", - заявил Болсонару во время общения со своими сторонниками.

Ранее бразильское государственное агентство по санитарному надзору Anvisa разрешило импорт сырья для производства 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства китайской лаборатории Sinovac.


Жаира Болсонару с министром здравоохранения Эдуарду Пазуеллу, который ранее сообщил о подписании меморандума о поставках с китайской стороной. Болсонару заявлял, что принял решение не покупать эту вакцину, мотивировав его незавершенными клиническими исследованиями. Он также подчеркнул, что нельзя оправдать финансовую поддержку от губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа медикаментам, которые даже не прошли фазу испытаний.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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