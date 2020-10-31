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Прокуроры получат выплаты на покупку жилья

Прокуроры получат выплаты на покупку жилья

Тема: Какие законы вступают в силу


Прокурорам полагается единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилья, размер которой зависит от стажа службы в ведомстве. С 31 октября льгота будет распространяться на сотрудников органов прокуратуры Республики Крым, чей трудовой стаж отсчитывается до присоединения к России.

Правительственное постановление вносит уточнения к постановлению от 3 августа 2018 года о назначении прокурорам единовременной соцвыплаты для приобретения или строительства жилья. Размер выплаты зависит от стажа службы в ведомстве, который рассчитывается в календарном исчислении. Кроме того, теперь будет учитываться стаж работы в органах прокуратуры Республики Крым и города Севастополя до их присоединения к России. Раньше прокуроры могли получить в собственность служебное жилье по решению генерального прокурора, а это часто заканчивалось судебными разбирательствами.

Согласно документу, право на господдержку имеют прокуроры, которые соответствуют следующим условиям:

- трудовой стаж по профессии не менее 10 лет;

- увольнение с правом получения пенсии;

- инвалиды 1 и 2 групп, если инвалидность была присвоена после травмы или заболевания, полученных из-за профессиональной деятельности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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