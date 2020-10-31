Противостояние Урана с Солнцем 31 октября: трем Знакам Зодиака удастся круто изменить жизнь

Вадим Карасев

31 октября начинается время противостояния Урана. Астрологи рассказали, что это значит и каким Знакам Зодиака это позволит изменить свою жизнь в обозримом будущем.

Ранее мы рассказывали о том, как изменить мир вокруг себя и чем опасны сомнения. Грядущие изменения в настроении Урана говорят о том, что многие перемены будут происходить автоматически. Даже если люди потеряют веру в себя, Уран поможет ее вернуть.

Что означает противостояние Урана

Противостояние или, как его еще называют, оппозиция — это аспект, при котором оба ночных светила находятся по разные стороны Земли прямо друг напротив друга. Уран 31 октября будет намного ближе к нашей планете, чем обычно.

Противостояние продлится еще некоторое время, но астрологи самым важным днем этого периода считают именно 31 октября. В этот день Уран будет излучать максимальное количество позитивной энергии. Стоит отметить, что данная планета ведает хаосом и стремительными изменениями. Противостояние Урана означает, что всех людей ожидают некоторые позитивные перемены в жизни. Об их приближении могут предупредить семь особых признаков. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали о трех Знаках Зодиака, которым противостояние Урана и Солнца поможет круто изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Знаки, которых ждут перемены с 31 октября

Весы. Уран для людей этого Знака является одним из самых важных покровителей. Эта планета с 31 числа начнет активно помогать Весам в достижении самых важных жизненных целей. Большие перемены произойдут в настроении и мироощущении этих людей. У них появится много новой мотивации, желаний, целей. 31 октября и в первые дни ноября Уран направит Весов по нужному пути, придав им уверенность в себе, оптимизм и любовь к жизни. Это будет время внутреннего преображения, ментальной революции. Весам удастся победить страхи и комплексы, которые тормозят успехи и являются тяжелым балластом, не дающим расправить крылья и вздохнуть полной грудью.

Скорпион. Для Скорпионов Уран также является важной планетой. 31 октября и в последующие дни он поможет им стать более независимыми ментально и материально. Противостояние данной планеты откроет для Скорпионов новые двери в финансовой сфере. С 31 октября начнется время творческого подъема. Прошлые неудачи и проблемы обернутся для многих Скорпионов позитивом. Это будет идеальное время для развития личности и получения новых навыков. Уран изменит жизнь Скорпионов к лучшему, открыв им новые двери и показав короткий путь к счастью. Не исключено, что Скорпионы смогут найти новую работу или открыть новый бизнес.

Козерог. Третий из самых удачливых Знаков Зодиака конца октября и начала ноября — Козерог. Уран для представителей этого Знака является покровителем в сфере любви. Противостояние поможет Козерогам наладить отношения с близкими, встретить новую любовь, избавиться от обид. Уран сделает Козерогов более харизматичными и обаятельными, поможет в создании новых отношений. Также планета минимизирует вероятность неприятных случайностей во всех сферах жизни.т