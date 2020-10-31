Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва.

"Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе", - отметил Песков.

"Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне", - сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков.