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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва.

"Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе", - отметил Песков.

"Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне", - сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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