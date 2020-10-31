Радикализация белорусских протестов — закономерность или провокация?

Анастасия Иванова

Продолжающиеся третий месяц протесты в Белоруссии все больше радикализуются. Шествия по выходным дням начали сопровождаться нападениями на административные здания, а по всей стране все чаще стали фиксировать происшествия, которые явно носят экстремистский характер. При этом противники победившего на президентских выборах 9 августа Александра Лукашенко по-прежнему утверждают, что их акции мирные, а все происходящее не более, чем провокация со стороны властей.

Как отмечают правоохранительные органы Белоруссии, за последний месяц ими было зафиксировано значительное количество преступлений, которые призваны дестабилизировать обстановку в стране. По словам генерального прокурора республики Андрея Шведа, к концу октября «по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц» возбуждено более 650 уголовных делах. При этом он отметил, что сегодня в стране уже нет мирных протестов, а идет война. Поэтому, как заявил Швед, «по некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц, как терроризм со всеми вытекающими последствиями».

Кроме того, о террористической угрозе в связи с продолжающимися протестами заявил и уже бывший глава МВД Белоруссии Юрий Караев. По его словам, сегодня «идет война, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха, а мы все еще раскачиваемся». При этом он подтвердил, что правоохранители будут в случае необходимости использовать боевое оружие против тех, кто «совершает диверсию или теракт, оказывает активное сопротивление сотруднику милиции».

Подобные заявления со стороны представителей властей Белоруссии, действительно, имеют под собой основания. За последние недели в республике прокатилась целая волна различных диверсий, в том числе и на путях транспортных сообщений. В частности, на дорогах стали поджигать покрышки, обрезать электропитание светофоров, забрасывать «коктейлями Молотова» административные здания, в первую очередь те, где располагаются отделы милиции, и даже стрелять по автомобилям правоохранительных органов. К счастью, пока только из пневматического оружия и в алкогольном опьянении, но сам по себе подобный факт является для нынешней ситуации в Белоруссии крайне показательным.

Кроме того, настоящим бедствием стали диверсии на железной дороге. В конце октября начали появляться сведения, что неизвестные пытаются при помощи проволоки закорачивать рельсовые цепи для того, чтобы срабатывала автоматика и нарушалось движение поездов. При этом, по разным оценкам, таких случаев набралось уже более двух десятков. Помимо этого, периодически неизвестные срывают в поездах стоп-краны, тем самым нарушая расписание следования железнодорожного транспорта. Все это, а также ряд иных, более мелких, но не менее опасных, с точки зрения общественного спокойствия, происшествий, стало происходить по всей Белоруссии практически ежедневно. И естественным образом, не могло не вызвать ответную реакцию со стороны властей. Именно поэтому на наиболее сложные, по мнению руководства республики, направления — Брестская и Гродненская области — и были направлены, как помощники Лукашенко с особыми полномочиями, бывший глава МВД Юрий Караев и экс-руководитель КГБ и Совета безопасности Валерий Вакульчик, которые должны навести в западных регионах порядок любыми способами.

То, что власти республики решили всерьез взяться за продолжающиеся в стране протесты, в настоящее время стало абсолютно очевидно. При этом сопровождается это серьезной информационной поддержкой, в рамках которой протестующих все больше стали называть радикалами, экстремистами и даже террористами. По словам того же Караева, в противоборство с милицией на массовых акциях вступают «спортивные молодые люди, футбольные фанаты, анархисты», многие из которых не представляют, что после этого с ними будет «и физически, и юридически». Экс-глава МВД Белоруссии отмечал, что в стране продолжают работать некие иностранные инструкторы, даже несмотря на то, что пограничный комитет уже пресек попадание в республику более 1000 «хорошо подготовленных иностранных граждан». Все они подчиняются неким координаторам, большая часть из которых находится за границей.

В недавних заявлениях бывшего главы белорусского МВД прозвучал один весьма примечательный факт. По его словам, среди задержанных в рамках уголовных и административных дел белорусов немало ранее амнистированных граждан, которые «не поняли благосклонности и милосердия государства к ним, не оценили этого гуманного шага». Таким образом, проведя несколько последних амнистий, которые по требованию Лукашенко не касались осужденных по экономическим или коррупционным статьям, власти сами подготовили почву для криминализации обстановки в обществе.

Противники белорусского президента неоднократно заявляли, что сегодня протесты имеют самую широкую социальную базу и охватывают всю страну. По их мнению, главной движущей силой в них является так называемый средний слой, о котором в Белоруссии ранее мало кто вспоминал. И именно эту часть населения, как недавно заявили сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, представляя свой план экономического развития республики, и планируют поддерживать оппоненты Лукашенко. Оппозиция не отрицает, что представители этой социальной группы появились в Белоруссии в том числе и потому, что за последние годы государство создало для них определенную среду развития, в первую очередь, в сфере информационных технологий.

Считается, что это люди с довольно активной жизненной позиций, готовые брать ответственность на себя и самостоятельно зарабатывать. Именно они, а не представители бюджетной сферы, в массе своей сегодня выходят на улицы, требуя неких политических перемен. В частности, это мелкие индивидуальные предприниматели, владельцы небольших магазинов, кафе и баров, парикмахерских и салонов красоты, консалтинговых агентств и, конечно, представители IТ-индустрии, которую белорусские власти долго и бережно взращивали в стране, давая им всевозможные льготы и преференции. Сюда же можно включить творческую и иную интеллигенцию, а также студенческую молодежь, которая многолетними усилиями самой белорусской власти оказалась полностью оторванной от реальности и сегодня готова воспринимать любые идеи, которые идут вне рамок государственной идеологии.

Однако, если присмотреться к протестующим в Белоруссии внимательнее, то окажется, что ситуация не так проста, как ее пытаются представить находящиеся за границей лидеры оппозиции. По их словам, белорусские силовики безосновательно жестоки к абсолютно мирным демонстрантам и «активистам». На самом деле интеллигенция, предприниматели и прочие мирные участники протестов лишь наполняют их своей массовостью. В то время как основной костяк протестующих выглядит совершенно по-другому. О чем сегодня много говорят белорусские силовики, и молчат в оппозиции.

В частности, среди тех, кто проявляет наибольшую активность во время мирных протестов, а также вне крупных массовых акций, замечены давно известные «профессиональные» борцы с режимом Лукашенко. Это местные представители оппозиционных партий и движений, националисты всех мастей и анархисты. Это прекрасно видно по различным транспарантам и флагам на митингах, а также биографиям задержанных белорусскими правоохранителями. Кроме того, в гуще событий всегда можно заметить членов фанатских движений.

Есть среди протестующий и множество представителей криминального мира. Конечно, это не «воры в законе» и не главы каких-либо преступных группировок, с которыми белорусские силовики давно научились разбираться. Это неоднократно судимые за хулиганство, разбойные нападения, хранение и продажу наркотиков и прочие правонарушения граждане Белоруссии. Несмотря на то, что их количество в общей массе протестующих не велико, именно они, как заявляют правоохранители, являются одними из наиболее радикальных элементов толпы, организовывая провокации во время акций протеста.

Вместе с тем, среди протестующих есть и граждане, имеющие определенные психические отклонения. Многие из них находятся на учете в психиатрических лечебницах по тем или иным показаниям. Зачастую именно они устраивают истерики во время задержаний, становятся на колени у милицейских кордонов, кричат проклятия в адрес Лукашенко, залезают на трубы предприятий с флагами и т. д. И именно это выдается оппозиционными и западными СМИ за происходящие «ужас» и «народный гнев» в Белоруссии.

Сложность социального состава нынешних протестов в Белоруссии напрямую влияет и на их будущее и дальнейшее отношение к ним со стороны властей. При этом взгляды противоборствующих сторон на данную проблему с каждым днем становятся все более противоположными.

С одной стороны, белорусская оппозиция упорно не признает наличие среди своих сторонников откровенно радикальных элементов, продолжая доказывать абсолютно мирный характер протестов. Для это через различные телеграм-каналы, социальные сети и СМИ постоянно демонстрируются кадры жестокого обращения силовиков с протестующими, рассказывается о задержанных мирных гражданах с упором на известных спортсменов, общественных и культурных деятелей, которых, действительно, сложно назвать хулиганами. Одновременно оппозиция все больше обвиняет власть в откровенных провокациях и отказывается признавать свою причастность к различным диверсиям, прокатившимся по стране.

С другой стороны, происходящие события все больше стали играть на руку руководству республики. Об этом практически прямо заявил заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич. По его словам, «радикализация уличных акций и неприкрытый экстремизм отдельных его участников не только вскрывают истинное лицо протеста, но и способствуют консолидации белорусского общества вокруг власти».

«Люди устали от бессмысленных шатаний протестующих по городу, что неминуемо приводит к сбою в работе общественного транспорта и коммунальных служб, порче элементов городской инфраструктуры и личного имущества горожан. Они хотят порядка и спокойствия на минских улицах. Отсюда и возрастающая поддержка действий силовиков, и повышенная активность конструктивных инициатив граждан. Люди увидели, что от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг, а на смену цветочкам и ленточкам пришли камни и коктейли Молотова», — сказал он, фактически оправдав будущие действия белорусских властей по подавлению протестов.

В целом же, сегодня становится очевидно, что протесты в Белоруссии, действительно, начинают приобретать радикальные оттенки. Это связано в том числе и с тем, что их массовость постепенно уменьшается, что повышает концентрацию и роль в них наиболее радикальных групп. В этой связи белорусские власти вполне обоснованно могут заявить о необходимости более жестких мер по наведению порядка. Вплоть до введения чрезвычайного положения или комендантского часа по всей стране или в определенных регионах республики. Насколько подобные действия, если они произойдут, будут эффективны, сегодня не берется сказать никто.