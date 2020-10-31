Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей

РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
. Первым спектаклем РАМТ для слабовидящих и незрячих детей будет "Сотворившая чудо". Его покажут с тифлокомментариями 31 октября.

В этом году театр начал сотрудничать с программой поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Спектакль Юрия Еремина, адаптированный для особых детей, — первый продукт этого взаимодействия.

В основе "Сотворившей чудо" по пьесе Уильяма Гибсона реальная история Элен Келлер, которая в раннем детстве из-за болезни потеряла слух и зрение. Это не помешало ей закончить Гарвард, стать лингвистом, писателем, педагогом и математиком.


"Постановка о слепоглухой девочке — гимн вере в возможности человека, именно поэтому она открывает серию показов с тифлокомментированием для слабовидящих зрителей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди зрителей будет группа детей с нарушениями зрения, которым в наушники будут рассказывать, что происходит на сцене в паузах между репликами персонажей.


"Мне кажется, тема постановки РАМТа и задачи "Особого взгляда" совпадают на сто процентов. Для тифлокомментатора очень важно полюбить материал, который он описывает для незрячих. Для меня настоящим приключением стало изучение специальной терминологии из мира незрячих людей. Ведь в спектакле много сцен без слов, когда Ани учит девочку тактильному языку. Мне нужно было подобрать слова, адекватные этой беззвучной жестикуляции, чтобы передать картинку: как выглядит процесс обучения в "Сотворившей чудо"? Какова эмоциональная отдача Элен на действия няни? Как девочка осваивает этот язык? То есть, само чудо и описать. Что было одновременно и сложно, и очень интересно", — рассказала тифлокомментатор Янина Исаичкина, создатель текста для аудиосопровождения спектакля.

В дальнейшем РАМТ планирует организовать для незрячих гостей тактильные экскурсии по темам спектаклей с использованием фактурного реквизита из них.

Вторым спектаклем с тифлокомментированием станет "Манюня" режиссера Рузанны Мовсесян по книге Наринэ Абгарян. Его покажут 17 ноября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа «на помойку»
Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа
РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для детей блюда из меню школьной столовой
В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для
Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили ноутбуки и планшеты для домашнего обучения детей
Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили
В Екатеринбурге застрелился советник гендиректора УГМК Рябцев
В Екатеринбурге застрелился советник гендиректора УГМК Рябцев
Уткин на примере жены объяснил Гордону, почему Украина осталась без Крыма
Уткин на примере жены объяснил Гордону, почему Украина осталась без
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Саакашвили в день выборов в Грузии обратился к своим сторонникам
Саакашвили в день выборов в Грузии обратился к своим сторонникам
"Благодарю за это". Правящая партия Грузии заявила о лидерстве на выборах
"Благодарю за это". Правящая партия Грузии заявила о лидерстве на
СМИ: Элджея разыскивают судебные приставы из-за миллионного долга
СМИ: Элджея разыскивают судебные приставы из-за миллионного долга
Тоби Магуайр и Дженнифер Майер официально подали на развод спустя 4 года после разрыва
Тоби Магуайр и Дженнифер Майер официально подали на развод спустя 4
Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко оценили в Совете Европы
Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко

Топ на сегодня

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент
В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент
Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения
Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения

Еще по теме

В Московском Губернском театре показали спектакль для слабовидящих детей из Подмосковья
Путин поблагодарил коллектив фонда Усманова за продвижение науки
Ученые: Видеоигры помогут улучшить зрение слабовидящих детей
Для людей с нарушением зрения создадут тактильные копии известных картин