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Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19

Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID19.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства России. Деньги распределят среди 84 регионов.

Кабмин отмечает, что направляемые средства позволят оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.


сообщало, что Мишустин рассказал о промежуточных итогах борьбы с COVID-19 в России.
# Россия
По материалам: ria.ru

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