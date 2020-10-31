Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19

Влада Некрасова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID19.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства России. Деньги распределят среди 84 регионов.

Кабмин отмечает, что направляемые средства позволят оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

сообщало, что Мишустин рассказал о промежуточных итогах борьбы с COVID-19 в России.