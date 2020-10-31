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Роскомнадзор повторно требует от Google прекратить цензурировать российские СМИ

Роскомнадзор повторно требует от Google прекратить цензурировать российские СМИ

Представители Роскомнадзора еще раз призвали Google прекратить акты цензуры в отношении российских СМИ. Речь идет о маркировке YouTube контента российских телеканалов как "неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий".

"Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ", – говорится в заявлении РКН.

Ведомство уже не один раз требовало от Google следовать российскому законодательству при предоставлении услуг на территории России. Всего на американских площадках цензурируются около 20 отечественных СМИ, в том числе был заблокирован для свободного просмотра фильм "Беслан".

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По материалам: uposters.ru

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