Россия готова поделиться с Австрией практиками проведения чемпионатов Ворлдскиллс – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Россия планирует помочь Австрии в возможностях проведения европейского чемпионата профессионального мастерства EuroSkills Graz. Соответствующее письмо Министерство просвещения направило коллегам из Австрийской Республики с предложением оказать методическую поддержку и передать имеющиеся наработки, которые позволят проводить крупные международные мероприятия, такие как EuroSkills, в условиях текущей мировой эпидемиологической ситуации.

«У нашей страны есть успешный опыт проведения масштабных образовательных мероприятий и соревнований даже в таких сложных эпидемиологических условиях. Мы одни из немногих провели итоговую аттестацию этим летом, предоставив возможность учащимся поступить в вузы на равных конкурентных условиях. В части среднего профессионального образования прежде всего это, конечно, опыт проведения финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), и этим опытом мы готовы поделиться с коллегами, в частности с коллегами из Австрии», – отмечает министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее стало известно, что в связи с ухудшением мировой ситуации с COVID-19 и усилением связанных с этим ограничений чемпионат Европы EuroSkills Graz 2020 переносится на неопределенный срок. Мероприятие было запланировано на январь 2021 года. Даты проведения соревнований смещают уже во второй раз – изначально их должны были провести в сентябре этого года.

По словам оргкомитета чемпионата, бесчисленные взаимные ограничения на поездки в европейские страны вызывают большую неопределенность, и в настоящее время невозможно гарантировать фактическое количество участников, которые посетят мероприятие.

Страны – участницы движения по всему миру массово отменили все мероприятия и чемпионаты по профмастерству в связи аналогичными сложностями либо серьезно сузили аудиторию состязаний.

России удалась сделать то, что не смогли остальные, – переформатировать технологию и провести самый масштабный нацфинал WorldSkills Russia за всю историю движения, собрав более 3 тыс. участников, включая юниоров. Конкурсанты соревновались в 130 компетенциях. За их выступлениями в режиме реального времени следили 700 экспертов чемпионата из центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани. Они контролировали соблюдение регламентов соревнований и оценивали работу конкурсантов в условиях дистанционного наблюдения.

«Новый технологический путь позволил превратить минусы пандемии в плюсы: в 2020 году Россия первой в мире создала и применила на практике новый, дистанционно-очный формат проведения соревнований. Чемпионат Ворлдскиллс – это, конечно, массовое мероприятие. И мы решили: раз уж эпидемиологическая ситуация поставила нам такое ограничение, попробуем вместо того, чтобы уменьшать число участников, его увеличить, что мы успешно реализовали. За российским опытом проведения соревнований в условиях пандемии наблюдали 76 стран, 29 государств направили своих конкурсантов и экспертов для участия в чемпионате. Россия вышла в авангард мирового движения WorldSkills, создав и апробировав принципиально новую модель чемпионата», – говорит генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Россия стала первопроходцем в проведении масштабных чемпионатов в период пандемии в условиях ограничений, проработав все сложности организации, и готова делиться опытом с коллегами.

Новые решения в организации процесса соревнований были связаны с техническим обеспечением площадок чемпионата, распределенных на всей территории страны, разработкой специальной цифровой платформы и видеосети из более чем 10 тыс. камер, наличием стабильного интернета на всех площадках проведения соревнований.

Отдельные мероприятия проводились офлайн – все регионы выполнили необходимые требования по дезинфекции и созданию «чистых зон» на площадках.

Профессиональная коммуникация экспертов была налажена благодаря организации распределенных центров управления соревнованиями, на площадках которых могли находиться вместе специалисты по одной компетенции, при этом не было массового скопления людей.

Чтобы создать для конкурсантов атмосферу соревнований и продемонстрировать происходящее зрителям, организовали ежедневную онлайн-трансляцию события. Съемки производились по всей стране. Более сотни людей по всей стране работали над тем, чтобы показать пример лучших молодых профессионалов страны. Зрителями чемпионата стали жители всех 85 субъектов Российской Федерации и 76 стран мира, а специально разработанную для виртуальных гостей чемпионата платформу wsr.online посетили свыше 100 тыс. человек.

Решение провести масштабный нацфинал в ограниченных пандемией условиях позволило России выйти на совершенно новый уровень: появились навыки удаленного обучения и профессиональной подготовки с помощью цифровых технологий, в том числе по тем компетенциям, по которым раньше подобный подход казался невозможным, например «Сварочные технологии» или «Поварское дело».

Был пересмотрен и оптимизирован подход к процедуре оценки в соответствии с дистанционным форматом. Ключевым условием было сохранение доверия к результатам и тем измерениям, которые проводят эксперты. Этому содействовал механизм тотальной записи всех процессов на площадке, что ранее не применялось. Так удалось обеспечить контроль за соблюдением регламентов соревнований и параллельно соблюсти предписания эпидемиологической безопасности.

Представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» уверены, что опыт, который был наработан в ходе проведения нацфинала-2020, будет использоваться в будущем, распространяясь на всю линейку чемпионатов Ворлдскиллс в России, а также программы подготовки и обучения Союза. По их словам, со временем к распределенным форматам чемпионата добавятся AR-, VR-технологии, элементы цифрового или аватарного присутствия, что сделает технологию максимально эффективной.