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Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД

Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Москва предлагает США всерьез рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, озвученную Владимиром Путиным, сообщило посольство России в Вашингтоне.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что "Россия, кажется, сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие". По его словам, Соединенные Штаты такое"видели и раньше", и благодаря ЦРУ "это не сработало в 80-е, не сработает и сейчас".

"Никто не хочет еще один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры всерьез рассмотрели их", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Президент также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.


Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию Североатлантического альянса, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Комментируя эти заявления, замглавы МИД Сергей Рябков назвал их безответственными.

# Политика
По материалам: ria.ru

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