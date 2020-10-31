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Саакашвили отказался занимать пост премьера Грузии

Саакашвили отказался занимать пост премьера Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не намерен претендовать на пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.

"Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни", – заявил основатель партии "Единое национальное движение" в эфире телекомпании "Мтавари архи".

До этого бывший президент страны не исключал, что займет кресло главы правительства на два ближайших года, чтобы "поставить Грузию на путь развития".


посоветовал Саакашвили "позаботиться о том, чтобы сохранить себе рабочее место на Украине".

Ранее экзитпол американской компании Public Opinion Strategies, проведенный по заказу телекомпании "Имеди", показал, что завершившиеся в республике парламентские выборы выиграла "Грузинская мечта".

Второе место досталось оппозиционному блоку с участием партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве", у которой 23%.

Схожие данные представили и другие независимые экзитполы, которые были составлены после опроса людей, выходивших с избирательных участков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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