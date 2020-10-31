Саакашвили в день выборов в Грузии обратился к своим сторонникам

Лидия Мартынова

31 октября, в Грузии начались парламентские выборы. В них принимают участие 50 избирательных субъектов — 48 партий и 2 блока.

Как пишет «Грузия Online» со ссылкой на местную ЦИК, сегодня для проведения выборов в стране были открыты 3657 избирательных участков.

В едином списке избирателей зарегистрировали 3 млн 526 тыс. 023 избирателя, в том числе 14 170 за рубежом.

По результатам выборов в Грузии будет сформирован парламент 10-го созыва, состоящий из 150 мест. 20 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 — на основе мажоритарной избирательной системы.

В связи с этим, находящийся на Украине экс-президент страны Михаил Саакашвили обратился через Facebook к своим грузинским сторонникам, призвав их не бояться и идти голосовать.

По его словам, планом властей было, чтобы на выборы не пришло достаточное количество избирателей, но «этот план уже сорван».

Перед этим в партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) анонсировали акцию вечером 31 октября на проспекте Руставели в Тбилиси. В ЕНД пообещали, что акция начнется после того, как закроются все избирательные участки и что она будет мирной.

В то же время, в правящей партии «Грузинская мечта» накануне предположили, что оппозиционная партия ЕНД готовится к провокациям.

В этой связи мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что власти готовы пресечь любые попытки устроить беспорядки в стране.

Ранее ИА Newstes сообщало о том, что государственный долг Грузии начал расти очень быстрыми темпами.