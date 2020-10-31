Сергей Безруков в образе Саши Белого из "Бригады" снялся в новом клипе Тимати, Джигана и Егора Крида

Вадим Карасев

Тимати, Егор Крид и Джиган представили клип на песню Rolls Royce — это их первая совместная работа после ухода с родного артистам лейбла Black Star. Режиссером нового музыкального видео, которое больше напоминает остросюжетный боевик или один из эпизодов сериалов про бандитов на НТВ, выступил клипмейкер Павел Худяков.





Однако самый большой сюрприз ждал зрителей в конце пятиминутного ролика. В кадре неожиданно появился Сергей Безруков, причем в одном из своих самых запоминающихся образов: Саши Белого из популярного в нулевые сериала "Бригада".

По сюжету Крид, Тимати и Джиган играют криминальных авторитетов: Егор выполняет работу частного киллера, Тимати играет в казино, а Джиган охраняет салон связи в центре Москвы. Разобравшись со своими делами, друзья встречаются и вместе устраивают облаву на базу конкурента — суши-бар, который подпольно служит не только нарколабораторией, но и хранилищем денег.





Тимати, Джиган и Егор Крид в клипе на песню Rolls Royce





Егор Крид в клипе на песню Rolls Royce





Тимати в клипе на песню Rolls Royce

Набив сумки наличными, герои Егора Крида, Тимати и Джигана пытаются поскорее скрыться из города. Сначала бандиты выбирают платную дорогу, однако в последний момент Джиган их останавливает и предлагает поехать объездным путем, чтобы "не палить бабки". Тимати и Егор соглашаются, а в следующем эпизоде их героев мы видим уже убитыми в салоне авто.





Тимати и Джиган в клипе на песню Rolls Royce





Сергей Безруков в клипе на песню Rolls Royce

Дальше режиссер показывает зрителям человека, скрывающегося с места преступления с пистолетом в руках, который сзади напоминает Джигана. В последние секунды ролика человек в кадре срывает с себя маску, под которой и оказывается Сергей Безруков в образе Саши Белого. Он подмигивает в камеру и уходит вдаль.





Появление Сергея Безрукова именно в образе персонажа из культового бандитского сериала 2000-х вызвало у интернет-пользователей настоящий восторг. В своих комментариях под роликом в YouTube они сразу же принялись отпускать шутки по этому поводу:

Безруков — талантливый человек. Это как надо сыграть, чтобы вся страна клип Тимати полюбила.

Почему все пишут про Безрукова, когда всех в конце Саша Белый завалил.

От Саши я выпал в окно аж, теперь домой не впускают.

От концовки я умер.

Появление Белого из "Бригады" было топ!

Всегда говорил, что Саша Белый нормальный мужик и делает правильные вещи (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).





Интересно и то, что еще совсем недавно Сергей Безруков заявлял, что не планирует когда-либо возвращаться на экраны в образе Саши Белого. Исключение актер не сделал даже ради полнометражного продолжения сериала, снятого в 2010 году Денисом Алексеевым. Тогда Безруков наотрез отказался сниматься, а роль вместо него исполнил дублер.

В сентябре этого года в беседе с изданием "Известия" Сергей Безруков еще раз повторил, что больше не собирается играть Сашу Белого:

Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение "Бригады". Есть первое впечатление, не надо его портить. Я сыграл "крестного отца" Сашу Белого в 27 лет. Был моложе всех исполнителей всех "крестных отцов" в мире — тогда это тешило мое честолюбие.

Неизвестно, как же именно Тимати, Егору Криду и Джигану все же удалось заманить Сергея Безрукова в клип, однако это явно того стоило: меньше чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров на YouTube!





Джиган в клипе на песню Rolls Royce





Тимати и Егор Крид в клипе на песню Rolls Royce