СМИ: Элджея разыскивают судебные приставы из-за миллионного долга

Вадим Карасев

Налоговая служба подала на 26-летнего Элджея в суд - популярный рэпер и супруг Насти Ивлеевой задолжал миллион рублей, сообщает Starhit.

Элджей любит хвастаться перед поклонниками своей красивой жизнью - люксовыми вещами и дорогими машинами. По данным источника, судебные приставы собираются взыскать с рэп-исполнителя один миллион рублей.

Как отмечается, исполнительное производство было заведено минувшим летом. В настоящем время на Элджее висят 2 штрафа, размер каждого из которых составляет 500 тысяч рублей.

О произошедшем рассказал отец артиста. Некоторое время назад тот хотел вернуть своего сына Элджея в семейный бизнес, касающийся торговли мебелью.

Однако рэпер не стал уделять этому время и забросил предпринимательство, позабыв про оплату налогов. В результате Элджею придется теперь расстаться с крупной суммой денег.



Отец рэпера не уверен в том, что Элджей вообще знает о наличии у него проблем со специалистами налоговой службы. "У сына и спрашивайте!" - отметил родитель рэпера, отметив, что сам он тут ни при чем.

По данным источника, за каждую серию "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получит 400 тыс. рублей.



При этом доходы ведущих зависят также от контрактов за рекламу и выплат от других проектов. В частности, Насте заплатят по 500 тыс. рублей за любую рекламную интеграцию с ее участием.

Напомним, в прошлом сезоне "Орла и решки" с Настей Ивлеевой было 20 серий. Исходя из этого, можно предположить, что суммарный заработок блогера в этот раз составит около 18 миллионов рублей.

Как писал NEWSTES, ранее Ивлеева публично поскандалила с Идой Галич, опередившей ее в списке Forbes.