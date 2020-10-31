Тоби Магуайр и Дженнифер Майер официально подали на развод спустя 4 года после разрыва

Вадим Карасев

Еще в 2016 году Тоби Магуайр и Дженнифер Майер сообщили о своем намерении расстаться после девяти лет отношений. Актер и дизайнер ювелирных украшений уточнили, что остаются хорошими друзьями и будут вместе воспитывать двоих детей: дочь Руби и сына Отиса.

С того момента у поклонников не оставалось сомнений в том, что супруги официально завершили бракоразводный процесс: в своих интервью Дженнифер называла Тоби "прекрасным бывшим мужем", а он то и дело появлялся в сводках новостей в контексте романтических отношений с другими девушками.





Дженнифер Майер и Тоби Магуайр

На днях же выяснилось, что официально на развод с 45-летним Тоби Магуайером 43-летняя Дженнифер Майер подала только в минувшую среду. Доказательством тому служат судебные протоколы, которые оказались в распоряжении журналистов Us Weekly. Никаких комментариев по этому поводу прессе актер и дизайнер пока не давали.

Неизвестно, как пара собирается решать вопросы с опекой над общими детьми и разделом имущества. Однако с первым у них вряд ли возникнут проблемы, ведь в своих интервью уже после расставания они неоднократно отмечали, что делают все ради счастья сына и дочери.





Дженнифер Майер и Тоби Магуайр с детьми

Помните, что вы любите своих детей одинаково сильно и хотите для них всего самого лучшего. Если они увидят родителей, которые не ладят и постоянно ссорятся, то будут несчастны. Никто бы не хотел такой участи для своих наследников,

— поделилась Дженнифер в интервью двухлетней давности.





Напомним, что Тоби Магуайр и Дженнифер Майер познакомились в 2003 году, а через четыре года после этого сыграли свадьбу в кругу близких родственников и друзей на Гавайях. Сейчас они вместе воспитывают 13-летнюю дочь Руби и 11-летнего сына Отиса. При этом каждый уже давно отдельно строит свою личную жизнь: актер с 2018 года счастлив в отношениях с моделью Татьяной Дитеман, а Дженнифер с 2019-го встречается с агентом NBA Ричем Полом.

Татьяна и Тоби живут вместе, и они действительно счастливы. Дети Тоби ее обожают, а она прекрасно с ними ладит! У Татьяны и бывшей жены Тоби Дженнифер также прекрасные отношения,

— рассказывал инсайдер Us Weekly об отношениях Магуайера и Дитеман в марте 2020 года.









Татьяна Дитеман