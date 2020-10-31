У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"
Сегодня, 04:50 Лидия Мартынова
. Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla $ign.
Исполнительница анонсировала новую пластинку из 14 композиций еще в начале октября, а на прошлой неделе выпустила клип на заглавный трек, в котором снялась в роли Президента США.
прокомментировала релиз Гранде в своем твиттере.
В прошлом году у певицы вышел альбом "Thank U, Next", а в 2018 — "Sweetener".
В мае текущего года Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню "Rain on me", которая вошла в альбом Гаги "Chromatica".
По материалам: ria.ru