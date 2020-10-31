У Арианы Гранде вышел шестой альбом "Positions"

Лидия Мартынова

. Ариана Гранде представила свой шестой альбом "Positions". Он включает сольные треки певицы, а также песни, записанные вместе с The Weekend, Doja Cat и Ty Dolla $ign.

Исполнительница анонсировала новую пластинку из 14 композиций еще в начале октября, а на прошлой неделе выпустила клип на заглавный трек, в котором снялась в роли Президента США.

прокомментировала релиз Гранде в своем твиттере.

В прошлом году у певицы вышел альбом "Thank U, Next", а в 2018 — "Sweetener".

В мае текущего года Ариана Гранде записала вместе с Леди Гагой песню "Rain on me", которая вошла в альбом Гаги "Chromatica".