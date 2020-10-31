У переболевших Covid-19 может развиться посттравматический стресс — врач

Анастасия Иванова

Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, могут испытывать посттравматический стресс, схожий с тем, что переживают участники боевых действий.

Об этом в интервью в интервью изданию «Доктор Питер» 30 октября заявила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

Она отметила, что многие люди испытывают стресс и депрессию на фоне пандемии коронавируса. Его причинами могут стать страх заразиться, опасения за родных, а также резкое изменение привычного уклада жизни.

При этом у пациентов, которые реально болеют коронавирусом развиваются более тяжелые психические расстройства, поскольку вирус обладает нейротоксичностью. В результате, считает врач, при тяжелой форме COVID-19 могут появиться бред и галлюцинации.

«Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинации…Тяжелая форма Covid-19, особенно если человек лежал в реанимации, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — рассказала Караваева.

Правда, по ее словам, таких пациентов довольно мало — не более 2% от общего числа тяжелобольных. Однако, это может не отражать реальной картины, так как последствия заболевания могут проявиться не обязательно в момент болезни, но и после выздоровления.

Ранее ИА Newstes сообщало, что согласно прогнозам ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в ноябре.