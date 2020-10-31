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Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн

Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха – таких неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилетиями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 миллиона тонн. В том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн и почти на 90% она продовольственного класса", - сказал глава края.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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