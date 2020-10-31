Уткин на примере жены объяснил Гордону, почему Украина осталась без Крыма

Вадим Карасев

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором поделился своим видением ситуации с присоединением Крыма к России.

Уткин объяснил случившееся на примере отношений соседей, один из которых спивается, а второй уводит у него жену.

Если я оставил дверь открытой и ко мне кто-то пришел и что-то взял, я, наверно, сам дурак. Если у меня сосед увел жену, пока я пьянствовал, пока мне было плохо, вместо того чтобы сочувствовать мне, я отчасти в этом сам виноват. Наверняка я с этим соседом больше знаться не захочу, может, даже перееду.

Уткин подчеркнул, что это не его персональная позиция по крымскому вопросу. Он, пользуясь опытом футбольного комментатора, рассматривает эту ситуацию объективно в отличие от Гордона. "Красивый гол — это чья-то ошибка с другой стороны", — привел еще одно сравнение Уткин.

Гордон задал собеседнику вопрос, стал бы он, будучи его другом и соседом по лестничной клетке, выносить из его квартиры телевизор или сервант, если тот не закрыл входную дверь. В ответе Уткин вернулся к сравнению с женой.

Да, я увел у вас жену. Совершенно точно [поступил нехорошо]. Но ведь она тоже этого хотела.

Василий оказался неплох в дискуссии о Крыме.

Гордон: Я оставил дверь открытой. Вы придете выносить телевизор?

Уткин: Да, я увел у вас жену.

Гордон: Вы нехорошо поступили.

Уткин: Но она, к сожалению, тоже этого хотела. pic.twitter.com/mSoaVAxuyT

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 31, 2020

Уткин подчеркнул, что почему-то ничего не слышал о "крымских партизанах". Говоря о ситуации после майдана, он указал на однобокость позиции Гордона.

