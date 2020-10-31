Уткин на примере жены объяснил Гордону, почему Украина осталась без Крыма
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором поделился своим видением ситуации с присоединением Крыма к России.
Уткин объяснил случившееся на примере отношений соседей, один из которых спивается, а второй уводит у него жену.
Уткин подчеркнул, что это не его персональная позиция по крымскому вопросу. Он, пользуясь опытом футбольного комментатора, рассматривает эту ситуацию объективно в отличие от Гордона. "Красивый гол — это чья-то ошибка с другой стороны", — привел еще одно сравнение Уткин.
Гордон задал собеседнику вопрос, стал бы он, будучи его другом и соседом по лестничной клетке, выносить из его квартиры телевизор или сервант, если тот не закрыл входную дверь. В ответе Уткин вернулся к сравнению с женой.
Василий оказался неплох в дискуссии о Крыме.
Гордон: Я оставил дверь открытой. Вы придете выносить телевизор?
Уткин: Да, я увел у вас жену.
Гордон: Вы нехорошо поступили.
Уткин: Но она, к сожалению, тоже этого хотела. pic.twitter.com/mSoaVAxuyT
Уткин подчеркнул, что почему-то ничего не слышал о "крымских партизанах". Говоря о ситуации после майдана, он указал на однобокость позиции Гордона.