В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха

Влада Некрасова

Обращение Еревана с 85-летней жительницей карабахского поселка Гадрут Евгенией Бабаян, переданной Баку Армении, недопустимо, психологическое давление на женщину вызывает сожаление и озабоченность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее переданная при посредничестве России в Армению 85-летняя жительница карабахского посёлка Гадрут Евгения Бабаян рассказала подробности пребывания в плену на территории Азербайджана. Бабаян заявила, что с ней в Азербайджане обращались "как с собакой".

"Тот факт, что 85-летняя Евгения Бабаян… подверглась психологическим и физическим пыткам в Армении, вызывает серьезное сожаление и озабоченность. В видео, представленном армянской стороной, пожилая женщина вынуждена комментировать ранее записанный текст. По нашим данным, спецслужбы Армении привлекли к следствию и близких родственников женщины", - заявил Гаджиев РИА Новости.

По словам Гаджиева, Бабаян, "которая была оставлена на поле боя армянскими вооруженными силами и нуждалась в помощи, получила всю необходимую медицинскую помощь, гуманное обращение и поддержку со стороны Азербайджана".