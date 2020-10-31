В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике

Лидия Мартынова

В Челябинске, в центре города произошел взрыв в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета.

Как сообщают местные СМИ, чрезвычайное происшествие произошло 31 октября в 9.31 по московскому времени. По предварительным данным взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом в поликлинике.

Речь идет о пристрое к корпусу 70×40 метров. Во время возникшего пожара произошла разгерметизация двухкубового кислородного баллона, что и привело к взрыву.





Согласно данным местного Минздрава, жертв и пострадавших от взрыва нет, и все пациенты находящихся в реанимации кислородом обеспечены.

На месте происшествия работают пожарные. Площадь пожара составляет 50 кв.м. Очевидцы сообщают, что после взрыва начался пожар в соседнем общежитии, жильцов эвакуировали, сейчас они находятся на улице.

На данный момент было принято решение об эвакуации 150 человек. Их разместили в здании стадиона им. Елесиной. Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу № 1, еще 20 человек — в ОКБ№ 3.

Для эвакуации пациентов к поликлинике прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф.