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В детском технопарке «Кванториум» Курской области стартовали «Инженерные каникулы»

В детском технопарке «Кванториум» Курской области стартовали «Инженерные каникулы»

В детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России Курской области стартовали «Инженерные каникулы», сообщает Комитет образования и науки Курской области.

В целях популяризации деятельности, ознакомления школьников с миссией и целями «Кванториума» педагоги-наставники технопарка подготовили для обучающихся школ города Железногорска и Железногорского района серию мастер-классов, которые продлятся до 8 ноября.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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