В Екатеринбурге застрелился советник гендиректора УГМК Рябцев

Алексей Вольцев

30 октября в Екатеринбурге покончил с собой советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Рябцев.

Самоубийство 56-летнего топ-менеджера произошло поздно вечером. Известно, что Рябцев оставил предсмертную записку, в которой написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем. Рядом с его телом нашли карабин «Сайга».

Информацию об этом прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Трагическая история, о которой идет речь, никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Я хорошо знал Алексея Юрьевича. Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе в связи со случившимся», — сказал он.

По его словам, в МВД исключают криминальную версию произошедшего. В самой же УГМК сообщили журналистам, что не обладают информацией о произошедшем и отказались от комментариев.

Между тем, «Коммерсант» сообщил, ссылаясь на источник, близкий к Рябцеву, что тот тяжело болел с марта 2020 года.

«С марта Алексей Юрьевич тяжело болел. В записке он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем. В своей смерти он просил никого не винить», — сказал источник.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в сентябре в СИЗО № 3 Челябинской области покончил с собой националист Максим Марцинкевич, известный под прозвищем «Тесак».