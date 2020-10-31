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В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент

В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент

Выборы в однопалатный парламент Грузии пройдут в субботу, 31 октября. В них примут участие 48 политических партий и два блока. Основная интрига предстоящего голосования — сумеет ли «Грузинская мечта — Демократическая Грузия, пришедшая к власти в 2012 году, в третий раз сохранить за собой статус правящей партии, или же вернется к власти основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение».

Помимо «Грузинской мечты» и «Движения», выступающего в блоке с другими партиями (название блока — «Объединенная оппозиция — Сила в единстве»), среди участников предвыборной гонки аналитики выделяют отколовшуюся от партии Саакашвили в 2017 году «Европейскую Грузию — движение за свободу» ряд политологов говорит о шансах на успех еще одной политической силы — партии «Лело для Грузии», основанной бывшим руководителем крупнейшего банка в стране TBC Bank Мамукой Хазарадзе.

Ранее 150-местный парламент Грузии избирался по смешанной системе: 77 человек — по пропорциональной, 73 — по мажоритарной. В этом году выборы впервые пройдут по системе 120/30, то есть 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.

В мажоритарном округе побеждает кандидат, набравший более 50% голосов. Если ни один из претендентов не сможет этого сделать, назначается второй тур. Проходным барьером для партий будет 1%, а для блоков — столько процентов, сколько партий входят в объединение.

Чтобы получить право на формирование правительства, партии необходимо набрать не менее 40,54% голосов избирателей. В случае, если ни одна из них не преодолеет этого порога, то политические силы, вошедшие в парламент, должны будут сформировать коалиционное правительство. Если этого не произойдет в двухнедельный срок, президент вправе распустить парламент и назначить новые выборы.

Минздрав Грузии совместно с ЦИК разработал правила для проведения парламентских выборов в условиях коронавируса. Избиратель должен прийти на участок для голосования в медицинской маске или получить ее на месте.

ЦИК отказался от традиционных кабинок для голосования со шторками, кабины будут открытыми.

Избирательные участки откроются в 08:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск). В день выборов в Грузии будут открыты 3 849 избирательных участков, а также 52 за рубежом.

За выборами будут следить представители 48 международных и 120 местных организаций.

Первые предварительные итоги голосования будут озвучены сразу же после закрытия избирательных участков. Четыре грузинских телеканала обещают обнародовать в прямом эфире результаты экзитполов. ЦИК начнет оглашать первые итоги после полуночи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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