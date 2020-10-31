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В Херсонесе в «Ночь искусств» откроют тайну «волшебного ящика»

В Херсонесе в «Ночь искусств» откроют тайну «волшебного ящика»

«Ночь искусств» 3 ноября в Херсонесе Таврическом пройдет в этом году в интерактивном формате, сообщает музей-заповедник. Не имея из-за пандемии коронавируса возможности принять гостей в живую, музей подготовил насыщенную онлайн-программу.

Ее гвоздем станет видеовикторина, участникам которой предстоит отгадать, какой предмет, имеющий отношение к быту древних херсонеситов, находится в «волшебном ящике».

Кроме того, в программе херсонесской «Ночи искусств» онлайн-экскурсия по Античной экспозиции и видеотрансляции спектаклей Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского «Женщины в народном собрании» и «Троянская война окончена».

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По материалам: pnp.ru

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