Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов

В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов

В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
Спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Среди спасенных - две женщины, мужчина и ребенок. Спасатели и присутствующие на месте событий местные жители встретили аплодисментами пронос носилок со спасенными. Ожидается, что под завалами находятся еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое располагалось в этом здании.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.


По последним данным, в Турции при землетрясении 26 человек погибли и 831 ранены. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Тоби Магуайр и Дженнифер Майер официально подали на развод спустя 4 года после разрыва
Тоби Магуайр и Дженнифер Майер официально подали на развод спустя 4
Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко оценили в Совете Европы
Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
В Подмосковье вводится режим самоизоляции для пожилых людей
В Подмосковье вводится режим самоизоляции для пожилых людей
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19
Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19
Россия готова поделиться с Австрией практиками проведения чемпионатов Ворлдскиллс – Сергей Кравцов
Россия готова поделиться с Австрией практиками проведения чемпионатов
На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада
На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада
В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест
В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест
В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"
В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"
В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха
В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха

Топ на сегодня

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение контактов
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Рекомендации при покупке ювелирных украшений
Рекомендации при покупке ювелирных украшений

Еще по теме

Франция предложила Греции и Турции помощь после землетрясения
Российские организованные туристы не пострадали от землетрясения в Турции
Мощное землетрясение в Турции привело к гибели 18 человек и разрушениям
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек