В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов

Влада Некрасова

Спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Среди спасенных - две женщины, мужчина и ребенок. Спасатели и присутствующие на месте событий местные жители встретили аплодисментами пронос носилок со спасенными. Ожидается, что под завалами находятся еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое располагалось в этом здании.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

По последним данным, в Турции при землетрясении 26 человек погибли и 831 ранены. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.