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В Минобразования Украины сообщили о готовности к переходу на дистанционное обучение

В Минобразования Украины сообщили о готовности к переходу на дистанционное обучение
И.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что сфера образования сегодня относительно готова к переводу на дистанционную форму обучения. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

"Раздаются упреки по поводу того, что Украина не готова к дистанционному обучению – это оскорбление для большинства педагогов... Украина на сегодня относительно готова к дистанционной форме образования", – говорит он.

По мнению Шкарлета, такой формат обучения никогда не заменит обычный вариант обучения с возможностью общаться очно.
"Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", – сказано в сообщении.

По словам и.о. министра, организация дистанционного или смешанного формата обучения требует средств и желания руководителей учебных заведений к изменениям.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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