В Минобразования Украины сообщили о готовности к переходу на дистанционное обучение

Анастасия Иванова

И.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что сфера образования сегодня относительно готова к переводу на дистанционную форму обучения. Об этом говорится в сообщении Кабмина."Раздаются упреки по поводу того, что Украина не готова к дистанционному обучению – это оскорбление для большинства педагогов... Украина на сегодня относительно готова к дистанционной форме образования", – говорит он.По мнению Шкарлета, такой формат обучения никогда не заменит обычный вариант обучения с возможностью общаться очно."Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", – сказано в сообщении.По словам и.о. министра, организация дистанционного или смешанного формата обучения требует средств и желания руководителей учебных заведений к изменениям.