В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для детей блюда из меню школьной столовой

Влада Некрасова

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для своих детей определенные блюда из меню школьной столовой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Новая услуга доступна в разделе «Мой ребенок в школе».

Заказанные родителями комплексные наборы и блюда школьники могут получить по карте «Москвенок» или другим ее идентификаторам в школьной столовой.

«Мы системно расширяем функционал приложения «Госуслуги Москвы», чтобы оно становилось еще удобнее для пользователей. Новая опция позволит родителям с помощью смартфона выбрать меню на завтрак, обед и полдник на две недели вперед, изучить информацию о составе блюд и их пользе, а также проверить и пополнить баланс «Москвенка». Родители детей льготной категории также могут ознакомиться с рационом и составом бесплатного меню школьной столовой», – сообщает руководитель проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов.