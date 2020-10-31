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В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для детей блюда из меню школьной столовой

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для детей блюда из меню школьной столовой

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для своих детей определенные блюда из меню школьной столовой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Новая услуга доступна в разделе «Мой ребенок в школе».

Заказанные родителями комплексные наборы и блюда школьники могут получить по карте «Москвенок» или другим ее идентификаторам в школьной столовой.

«Мы системно расширяем функционал приложения «Госуслуги Москвы», чтобы оно становилось еще удобнее для пользователей. Новая опция позволит родителям с помощью смартфона выбрать меню на завтрак, обед и полдник на две недели вперед, изучить информацию о составе блюд и их пользе, а также проверить и пополнить баланс «Москвенка». Родители детей льготной категории также могут ознакомиться с рационом и составом бесплатного меню школьной столовой», – сообщает руководитель проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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