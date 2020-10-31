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В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в десять раз – Анастасия Ракова

В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в десять раз – Анастасия Ракова

В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в десять раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6–11-х классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в десять раз. В свою очередь, число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти на половину», – сказала Ракова.

По ее словам, уход старшей и средней школы на дистанционное обучение помог избежать заболевания не только этой группе, но и школьникам в целом.

«Дистанционное обучение для старшеклассников позитивно сказывается не только на заболеваемости этой категории, но и косвенно снижает заболеваемость среди младших классов. Школа фактически принадлежит маленьким москвичам. Конечно, педагогическим коллективам гораздо проще их развести по зданию и снизить количество контактов не только между параллелями, но и между классами», – добавила Ракова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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