В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"

Лидия Мартынова

. Музей Василия Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева представляет выставку "Старинные вышивки", сообщает пресс-служба.

В экспозиции вышитые картины, каминные экраны, веера, кошельки, сумки, чернильные приборы; изобразительная и орнаментальная вышивка, созданная не только нитками, но и жемчугом, бисером, стеклярусом.

"Основатель нашего музея – советский коллекционер Феликс Вишневский – собирал не только живопись, но и шитье бисером, вышивку, старинную мебель. Нам очень приятно представить публике изысканные произведения декоративно-прикладного искусства из наших фондов, и для нас особая радость сотрудничать в данном проекте с одним из ведущих коллекционеров нашего времени Александром Васильевым" – подчеркнула Ольга Журавлева, директор музея.

Историк моды представил на выставке ряд уникальных экспонатов, в том числе вышитый портрет Александра I.

"Как коллекционер я начал собирать вышивки очень рано. Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекали вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары… Сегодня вышитые вещи составляют большую часть моей коллекции", – цитирует пресс-служба слова Александра Васильева.

Искусство вышивки можно разделить по технике исполнения на несколько разделов. Первый – это вышивка шелком, часто в технике глади, второй – вышивка шерстью, а именно, гарусной нитью в технике креста или полукреста – то, что принято называть "берлинской работой". Третий раздел – вышивка бисером, которая была особенно характерна в XVIII и XIX веках.

Выставка будет работать в Музее Тропинина и московских художников его времени до 17 января.