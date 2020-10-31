В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США

Влада Некрасова

Систему выборов и избирательные кампании кандидатов в президенты США обсудили эксперты на круглом столе в Общественной палате РФ. Наибольшее внимание спикеры уделили плюсам и минусам многодневного голосования.

По словам председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максима Григорьева, в Америке оно длится два месяца, что существенно снижает возможность контроля подсчета голосов.





"Еще одна большая претензия, об этом прямо говорят в Соединенных Штатах, – они говорят о почтовом голосовании. Массачусетский технологический институт изучал ситуацию по выборам 2008 года и дает такие данные: 3,9 миллиона избирателей не дождались по почте своих бюллетеней. 2,9 миллиона разосланных бюллетеней просто исчезли", – добавил эксперт.

Он отметил, что подобные проблемы фактически лишают миллионы граждан США права отдать голос за выбранного кандидата.

Демократия в США

Обсуждая саму систему выборов в Северной Америке, Григорьев отметил, что она нуждается в полной замене.

"Нельзя сказать, что она не очень хорошо работает, она просто никуда не годится и не пользуется доверием. Я бы использовал понятия более четкие и откровенные, на мой взгляд, она нуждается в полной замене. И большинство американских граждан это разделяет", – отметил эксперт.

Он также упомянул, что в американском сообществе практически не осталось людей, которые не заняли бы сторону какого-либо кандидата.





"Разделение носит практически абсолютный характер: эксперты, комментаторы... Не говоря о самих политиках, они абсолютно разделились. Нейтральных фигур, которые рационально оценивают избирательную кампанию, насколько я смотрю американские медиа, практически не осталось", – добавил Григорьев.

"День тишины" и возрастные кандидаты

С предложением отменить "день тишины" перед выборами выступил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, в эпоху развития интернета запретить обсуждение кандидатов перед днем выборов фактически невозможно, поэтому подобную инициативу у США перенять было бы полезно.

"Наверное, нужно набраться мужества и "день тишины" упразднить уже в нашей стране. С учетом развития социальных сетей, о тлетворном влиянии которых мы любим говорить, "день тишины" у нас в субботу, в воскресенье само собой, тем не менее агитация идет через социальные сети, и от этого архаизма нужно уходить", – сказал он.