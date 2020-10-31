Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В ОРДО подорожало отопление: оккупанты нашли в этом повод для гордости

В ОРДО подорожало отопление: оккупанты нашли в этом повод для гордости

В ОРДО подорожало отопление: оккупанты нашли в этом повод для гордости

Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

С 1 ноября жителям четырех городов оккупированной Донетчины придется больше платить за централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщают «официальные» коммунальные порталы ОРДО. Так, в Донецке тарифы на эти услуги выросли на 28%, в Горловке — на 17,8%, в Макеевке — на 5,1%, а в поселке Новый Свет, где собственно и находится Стеробешевская теплоэлектростанция, аж на 72%!


Оккупационные власти ОРДО объясняют подорожание, как увеличением зарплаты работников теплоснабжающих организаций — мол, другого источника повысить зарплату нет, так и — «выравниванием тарифов» по всем городам так называемой «республики». И в утешение жителям ОРДО пишут, что повышение тарифов коснется «всего» 40% домохозяйств и платежи за тепло и горячую воду будут «всего-то» на 80−260 руб. больше.

А также «власти» ОРДО не без гордости напоминают потребителям о том, что тарифы в ОРДО по-прежнему в шесть раз ниже, чем на территории, подконтрольной украинским властям.

Правда, это слабое утешение: цены на территории ОРДО за обещанным ростом зарплат не поспевают. Так в прошлом месяце цены на многие товары и продукты поднялись в ОРДО ровно вдвое.

Жители Донецка сфотографировали квитанцию с новыми тарифами, вступившими в силу с 1 октября

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в ОРЛО повысились тарифы на воду и на газ. А в ОРДО тарифы на эти же услуги начали расти еще год назад.

187 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Как носить свитера и кардиганы, чтобы справиться с зимней хандрой: разбираем уютные и яркие образы от звезд
Как носить свитера и кардиганы, чтобы справиться с зимней хандрой:
СМИ: в Лионе раздались выстрелы
СМИ: в Лионе раздались выстрелы
МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии
МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной
Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа «на помойку»
Немецкий филиал музея мадам Тюссо отправил Дональда Трампа
РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для детей блюда из меню школьной столовой
В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» родители могут заказать для
Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили ноутбуки и планшеты для домашнего обучения детей
Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили
В Екатеринбурге застрелился советник гендиректора УГМК Рябцев
В Екатеринбурге застрелился советник гендиректора УГМК Рябцев
Уткин на примере жены объяснил Гордону, почему Украина осталась без Крыма
Уткин на примере жены объяснил Гордону, почему Украина осталась без
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Саакашвили в день выборов в Грузии обратился к своим сторонникам
Саакашвили в день выборов в Грузии обратился к своим сторонникам

Топ на сегодня

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент
В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент
LISS-тренировки: как привести тело в тонус, не поселившись в спортзале
LISS-тренировки: как привести тело в тонус, не поселившись в спортзале
Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за неделю выросло почти на 2 тысячи человек
Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за
Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом
Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом

Еще по теме

Медицинские услуги в ОРДО стали платными, но не для оккупантов
Боевики отпустят «подростков-диверсантов» под домашний арест
Боевики скрывают свои преступления с помощью фейков
В МЭРТ прогнозируют рост тарифов на 20% в 2018 году