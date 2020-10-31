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В Подмосковье вводится режим самоизоляции для пожилых людей

В Подмосковье вводится режим самоизоляции для пожилых людей

В Подмосковье на период с 2 по 15 ноября вводится режим самоизоляции для граждан, которые при заражении коронавирусом подвергаются наибольшей опасности.

Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев, в данную категорию входят граждане старше 65 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания.

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что это возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших, а с понедельника мы введем обязательную», — сказал глава региона.

При этом он отметил, что вводимые ограничения не означают запрета для пожилых людей на прогулки и походы в магазин. Даже блокировка их социальных карт не предусматривается.

Ограничения также не коснутся тех, кому из-за хронических заболеваний нужно будет посетить больницу. Больничный лист люди из этих категорий смогут оформить из дома.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России за сутки коронавирусом заболело 18140 человек. Среди регионов Подмосковье по этому показателю находится на третьем месте, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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