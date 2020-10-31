В Подмосковье вводится режим самоизоляции для пожилых людей
В Подмосковье на период с 2 по 15 ноября вводится режим самоизоляции для граждан, которые при заражении коронавирусом подвергаются наибольшей опасности.
Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев, в данную категорию входят граждане старше 65 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания.
При этом он отметил, что вводимые ограничения не означают запрета для пожилых людей на прогулки и походы в магазин. Даже блокировка их социальных карт не предусматривается.
Ограничения также не коснутся тех, кому из-за хронических заболеваний нужно будет посетить больницу. Больничный лист люди из этих категорий смогут оформить из дома.
Ранее ИА Newstes сообщало, что в России за сутки коронавирусом заболело 18140 человек. Среди регионов Подмосковье по этому показателю находится на третьем месте, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.