Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест

В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест

В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест

Первый всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест начинает свою работу, сообщает ТАСС.

«Главная цель фестиваля – привлечь внимание к ценностям семейного чтения, заинтересовать в чтении детей и подростков, помочь родителям в выборе книг, продвинуть лучшие практики приобщения к чтению. Благодаря онлайн-формату фестиваль сможет посетить неограниченное число зрителей», – подчеркнул пресс-секретарь Российской государственной детской библиотеки Дмитрий Долгов.

Он уточнил, что программа состоит более чем из ста различных проектов, она разделена на четыре части: для всей семьи, для подростков, для специалистов и родителей, научно-популярная.

«В каждой из них будут встречи с писателями, мастер-классы, лекции, круглые столы, презентации и другие мероприятия самого разного формата. Мы уверены, что каждый посетитель сможет найти интересное для себя событие и с пользой провести время», – сообщил Дмитрий Долгов.

Гостей #ЧитайФеста ждут творческие беседы, презентации новинок детской литературы, интерактивные чтения. Пройдут встречи с писателями Андреем Усачевым, Анастасией Орловой, Сергеем Махотиным, Григорием Служителем, мультипликатором Юрием Норштейном.

На сайте проекта будет работать книжная ярмарка, а центральным событием станет марафон семейного чтения. Детские библиотеки, театры, музеи и другие учреждения культуры со всей страны представят свои лучшие проекты, посвященные семейному чтению. К марафону также смогут присоединиться писательские сообщества и издательства, выпускающие книги для детей. Проекты для участия в марафоне были отобраны на конкурсной основе.

В онлайн-режиме состоятся презентации книг и тематические лекции.

Фестиваль организован Российской государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19
Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19
Россия готова поделиться с Австрией практиками проведения чемпионатов Ворлдскиллс – Сергей Кравцов
Россия готова поделиться с Австрией практиками проведения чемпионатов
На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада
На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада
В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест
В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест
В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"
В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"
В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха
В Баку рассказали о давлении на побывавшую в плену жительницу Карабаха
Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России
Посол Армении в России рассказал об обращении Еревана к России
Полнолуние в Тельце 31 октября 2020 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние в Тельце 31 октября 2020 года: что можно делать и что
В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике
В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике
NASA опубликовало жуткие звуки северного сияния Юпитера
NASA опубликовало жуткие звуки северного сияния Юпитера
Битва платьев: Тина Кунаки против Леони Ханне
Битва платьев: Тина Кунаки против Леони Ханне

Топ на сегодня

В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение контактов
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Рекомендации при покупке ювелирных украшений
Рекомендации при покупке ювелирных украшений

Еще по теме

На Всероссийском фестивале детской книги состоятся более 100 мероприятий
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн
Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» в Забайкалье пройдет в ноябре
Дмитрий Песков почитает россиянам «Мастера и Маргариту»