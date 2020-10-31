В России стартовал первый онлайн-фестиваль чтения #ЧитайФест

Анастасия Иванова

Первый всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест начинает свою работу, сообщает ТАСС.

«Главная цель фестиваля – привлечь внимание к ценностям семейного чтения, заинтересовать в чтении детей и подростков, помочь родителям в выборе книг, продвинуть лучшие практики приобщения к чтению. Благодаря онлайн-формату фестиваль сможет посетить неограниченное число зрителей», – подчеркнул пресс-секретарь Российской государственной детской библиотеки Дмитрий Долгов.

Он уточнил, что программа состоит более чем из ста различных проектов, она разделена на четыре части: для всей семьи, для подростков, для специалистов и родителей, научно-популярная.

«В каждой из них будут встречи с писателями, мастер-классы, лекции, круглые столы, презентации и другие мероприятия самого разного формата. Мы уверены, что каждый посетитель сможет найти интересное для себя событие и с пользой провести время», – сообщил Дмитрий Долгов.

Гостей #ЧитайФеста ждут творческие беседы, презентации новинок детской литературы, интерактивные чтения. Пройдут встречи с писателями Андреем Усачевым, Анастасией Орловой, Сергеем Махотиным, Григорием Служителем, мультипликатором Юрием Норштейном.

На сайте проекта будет работать книжная ярмарка, а центральным событием станет марафон семейного чтения. Детские библиотеки, театры, музеи и другие учреждения культуры со всей страны представят свои лучшие проекты, посвященные семейному чтению. К марафону также смогут присоединиться писательские сообщества и издательства, выпускающие книги для детей. Проекты для участия в марафоне были отобраны на конкурсной основе.

В онлайн-режиме состоятся презентации книг и тематические лекции.

Фестиваль организован Российской государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».