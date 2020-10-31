В России утвердили список документов, необходимых для ввоза наркотических веществ

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Кабмин уточнил перечень документов, которые должны предоставить участники внешнеторговой деятельности для ввоза и вывоза из России наркотических веществ. Об этом говорится в постановлении правительства, вступающем в силу 31 октября.

Уточняется список документов, необходимых для получения разрешения МВД России и сертификата Росздравнадзора на право ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Кроме того, вдвое сокращен срок принятия решения по соответствующим внешнеторговым операциям. Если раньше он составлял 30 дней, то теперь решение будут принимать в течение 15 рабочих дней.

Ввоз в Россию наркотиков и психотропных веществ осуществляется согласно постановлению кабмина от 21 марта 2011 года. Привозить наркотики могут только организации, имеющие лицензию на это. А использовать их разрешено только в научных и учебных целях, а также в экспертной деятельности. Для получения разрешения на ввоз и вывоз наркотических средств юрлицо должно подать заявление в МВД и Росздравнадзор, в котором, в частности, нужно указать цель и страну ввоза или вывоза, наименование организации, название наркотического вещества и его количество в конкретной партии.

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