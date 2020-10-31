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В школах Белгорода открыты дежурные отряды

В школах Белгорода открыты дежурные отряды

Во время осенних каникул в 45 школах Белгорода открываются дежурные отряды, сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Они принимают детей 1–6-х классов, численность ребят составит не более 15 человек в каждом отряде.

«Департамент образования Белгородской области рекомендовал муниципалитетам не открывать пришкольные и загородные лагеря, учитывая сохраняющийся риск распространения вирусных инфекций среди детей. Но, понимая все организационные, временные трудности, которые возникают у родителей областного центра, было принято решение разрешить работу пришкольных и загородных лагерей в кратковременном режиме, минимизировав численный состав отрядов, соблюдая требования СанПиН и Роспотребнадзора», – пояснила начальник Департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

В рамках профильных смен в режиме онлайн для ребят будут проводиться мастер-классы, лекции и другие интересные мероприятия.

# Общество
По материалам: edu.ru

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