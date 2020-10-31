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Во Франции ввели систему пропусков, как в Москве

Во Франции ввели систему пропусков, как в Москве

В ночь на 30 октября Франция ввела систему пропусков, аналогичную московской. Это решение было принято на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", на время карантина для французов ввели три типа пропусков: рабочий, школьный и индивидуальный. Прогулки теперь ограничены временем и расстоянием: не более 1 км от дома, не более 1 часа по времени.

По словам главы департамента информационных технологий московской мэрии Эдуарда Лысенко, система цифровых пропусков уже доказала свою эффективность: в российской столице удалось сократить число социальных контактов и стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Тем не менее, в Москве к этой системе пока не вернутся.

Сейчас мы видим, как некоторые страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости. В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется. Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации.

Как сообщал Ruposters, ранее президент Франции Эммануэль Макрон ввел общенациональный карантин. С 30 октября компании обяжут перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Гражданам разрешат покидать место жительства для поездки на работу (если нет возможности работать из дома), а также для того, чтобы помогать с совершением покупок в магазине людям из группы риска по коронавирусу.

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По материалам: uposters.ru

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