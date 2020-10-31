Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года

Лидия Мартынова

Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что властям РФ стоит рассмотреть вопрос о доплатах врачам, лечащим коронавирус, за фактически отработанное время, а выплаты медикам следует распространить до 1 января 2021 года.