18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент

Вадим Карасев

Фотографы пристально следят за каждым шагом Кейт Миддлтон, королевы Елизаветы II, принцессы Евгении и Меган Маркл (пусть она уже и не является членом королевской семьи), а поклонники готовы буквально под микроскопом рассматривать их снимки. Надо ли говорить, что они всегда выглядят безупречно. Как оказалось, первый шаг к грамотному уходу за кожей и правильному макияжу можно начать с похода в ближайший магазин косметики (тиара не требуется). Собрали бьютихаки и любимые средства представительниц британской королевской семьи.

Делайте упражнения для лица

Меган Маркл делает упражнения для лица по технике одного из своих любимых косметологов Николы Джосс. Гимнастика для лица, которая покорила многих голливудских звезд, буквально лепит лицо изнутри.





Клянусь, это работает. В дни, когда я занимаюсь фейсфитнесом, мои скулы и линия подбородка становятся еще более рельефными, — говорила Меган Маркл изданию Birchbox в 2014 году.

Наносите тени для век в три этапа

Герцогиня Кембриджская сама делала себе свадебный макияж (хоть и с некоторой помощью эксперта Bobbi Brown — визажистки Ханны Мартин). После церемонии Кейт особенно полюбила тени для век от этой марки. Теперь она наносит их по особой технике: оттенок Ivory на все подвижное веко, Rockstar — на нижнее веко, а цвет Slate в складку века.





Запаситесь культовыми бьюти-средствами

Экс-актриса научилась многому у визажистов на съемочной площадке. В интервью Beauty Banter она назвала культовые румяна Nars Blush в оттенке Orgasm одним из пяти косметических продуктов, без которых невозможно жить. Меган считает, что это идеально розовый оттенок, который освежает лицо.





Верните коже сияние благодаря маслу шиповника

Хотя сама Кейт Миддлтон не подтверждала, что пользуется маслом шиповника Trilogy (королевским особам запрещено называть конкретные бренды, чтобы это не сочли за рекламу), по слухам, средство остается ее фаворитом уже на протяжении многих лет.





Кейт использует масло шиповника в своей ежедневной бьюти-рутине. Ей нравится эффект, которое оно оказывает на кожу. Масло — природный источник ретиноевой кислоты — одного из главных компонентов в борьбе за молодость и здоровье кожи,

— сообщил анонимный источник Us Weekly в 2015 году.

Не бойтесь короткой стрижки

Принцесса Уэльская в 1980-х предпочитала прическу боб, но встреча со знаменитым стилистом Сэмом Макнайтом вдохновила ее на стрижку пикси.





Как и многие женщины, она пряталась за волосами. Как-то раз она сказала: "Что бы ты сделал, если бы я предоставила тебе свободу действий?". Я ответил: "Отрезал бы". Я хотел снизить градус скованности и чопорности и добавить допустимую каплю сексуальности: помилуйте, ей ведь тогда было чуть за тридцать,

— сказал личный парикмахер принцессы Дианы Daily Telegraph.

Так он стал автором "фирменной" стрижки леди Ди.

Увлажняйте губы

Вот то, что Меган Маркл хранит в сумочке: средство для губ Fresh Sugar Advanced Therapy Lip Treatment с SPF 15.





Я искала идеальное средство и перепробовала все виды бальзама для губ, но этот самый лучший. Мягкие, приятные для поцелуев, маслянистые губы. Обожаю его, — рассказала она изданию Beauty Banter.

Будьте готовы наносить макияж на ходу

Я делаю макияж в машине. Я действительно хорошо умею делать это на ходу! Использую тушь от Charlotte Tilbury и бронзер Bobbi Brown, — сказала принцесса Евгения изданию Harper's Bazaar в 2016 году.





Пользуйтесь бьютихаками

Пучок — это любимая прическа Меган Маркл. Как его делать, мы уже рассказывали, но оказывается, у супруги принца Гарри есть бьютихак, как сохранять пучок опрятным.

Если пара прядей выпала из пучка, я распыляю лак для волос на маленькую зубную щетку из щетины кабана (обычная зубная щетка тоже подойдет) и слегка приглаживаю их,

— объяснила она изданию Birchbox.





Используйте сетку для волос, чтобы получился идеальный пучок

Герцогиня Кембриджская воспользовалась секретом балерин, которые знают, как сохранить прическу безупречной на протяжении нескольких часов. Присмотритесь к фото герцогини: Кейт использует почти незаметные сетки для волос, которые не дают пучку распадаться.





Используйте нюдовый лак для ногтей

Королева Елизавета отдает предпочтение полупрозрачному оттенку "балетные туфли" от Essie. Ему она не изменяет с 1980-х годов, вот и другие королевские особы последовали ее примеру. Кейт Миддлтон выбрала комбинацию двух нейтральных оттенков в день свадьбы. Как рассказала Daily Mail мастер по маникюру, она накрасила ногти лаком Laque Ultra Shine цвета Rose Lounge Bourjois и лаком Essie в оттенке Allure.





Освежите взгляд с помощью хайлайтера

Чтобы открыть глаза, нанесите хайлайтер, например Touche Éclat от Yves Saint Laurent, во внутренний уголок глаза. Этот трюк особенно хорош, когда у нас съемка в три часа ночи, и мне нужно выглядеть свежо, — рассказывала Меган в те времена, когда еще была актрисой.





Наносите лосьон для тела

Меган часто покупает бьюти-средства в обычных супермаркетах. Так, она не обходится без укрепляющего увлажняющего лосьона для тела Skin Firming Hydration Body Lotion от бюджетной марки Nivea.

Я использую это постоянно. Это, честно говоря, мой любимый лосьон на рынке — он доступен по цене и делает мою кожу потрясающей. Я покупаю его снова и снова, — рассказала она Beauty Banter.





Не забывайте праймер

Я не ношу тональный крем, если только не снимаюсь в кино, так что праймер я использую каждый день после увлажняющего крема. Он придает моей коже сияние. Он не блестящий, праймер полностью соответствует своему названию: делает кожу светящейся,

— рассказала Маркл Beauty Banter.





Наносите бронзатор большой кистью

Чтобы добиться естественного сияния, как у принцессы Дианы, понадобится большая пушистая кисть. Визажисты советуют сначала нанести хайлайтер на скулы, потом румяна на яблочки щек и только затем бронзатор (на скулы, растушевывая к ушам, и по линии роста волос).





Используйте шампунь без сульфатов

Парикмахер герцогини Кембриджской Ричард Уорд говорит, что та использует шампунь Cleanse and Condition без сульфатов. В нем содержатся растительные ингредиенты, которые сохраняют волосы увлажненными и здоровыми.





Не бойтесь использовать матирующую пудру

Найдите золотую середину между блеском и матовым эффектом. Как известно, Меган использует пудру Make Up For Ever HD. Она считает, что средство позволяет коже выглядеть сияющей и свежей, но ни в коем случае не жирной.





Создайте свой собственный оттенок помады

В 1952 году компания Clarins создала для королевы Елизаветы особый оттенок, который по тону был похож на ее коронационную мантию. Сейчас она не так часто носит красные помады с синим подтоном, но идея сделать собственную помаду — отличная. Такие бренды, как Bite Beauty и Finding Ferdinand, в настоящее время предлагают индивидуальные оттенки по удивительно не королевским ценам.





Растушуйте подводку с помощью ватной палочки

Визажист принцессы Дианы всегда смягчал резкие и слишком яркие стрелки ватной палочкой. Отличный трюк для тех, у кого под рукой нет коричневой или серой подводки.